وفاة مريض بعد إهمال تنظيف جرحه في مستشفى بالمدينة

تواصل – المدينة المنورة:

توفي أمس المریض أحمد البلوشي المصاب بحادث مروري في 3 رمضان، وعلى إثره أجریت له عملیة جراحیة، وتنوم بمستشفى الملك فهد بالمدینة المنورة، إلا أن وجود جرح في أعلى الرجل لم یتم علاجه والاهتمام به، حتى تطور في أسبوعین إلى تقرحات، ومن ثم اكتسابه فطریات مقاومة، ومن ثم تسمم، حیث حاول المستشفى متأخرا في إجراء عملیة تنظیف للجرح، إلا أنه تعرض للنزیف، ومن ثم الوفاة، حسب “الوطن”.

وكان البلوشي قد طالب بنقله لمستشفى تخصصي، عقب تزاید مساحة الجرح مع إصابته بالسكري، تزامناً مع عدم تحسن حالته داخل المستشفى الحالي، وكذلك تنویمه وسط 4 مرضى بالغرفة، جمیعهم أجریت لهم عملیات جراحیة، حیث تشیر الحالة إلى إمكانیة نقل العدوى للمرضى عند الاستمرار بإهمالها.

یذكر أن إدارة المستشفى توجهت إلى إلغاء قسم الأمراض المعدیة، وتحویله لوحدة تحت قسم الباطنة، حیث ظهرت الحالة الحالیة مع حالات سابقة، تمثلت في إصابة مریض بالجرب واكتسابه للمرض أثناء تنویمه بالمستشفى، وجمیع المرضى المصابین تعرضوا لذلك في قسم واحد داخل المستشفى، ما یهدد المرضى والمراجعین بنقل العدوى عند التقصیر في المتابعة والعمل، بما موجبه في مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحیة.