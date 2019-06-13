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انفجاران كبيران.. أنباء عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عُمان
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تواصل – متابعات:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات جديدة استهدفت ناقلتي نفط في بحر عمان.

فيما تحدثت هيئة السلامة البحرية البريطانية عن حادث غامض في بحر عمان، وذكرت أن التحقيق جارٍ بشأن هجوم محتمل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

وبحسب وكالة “يونيوز” فإن مصادر محلية باكستانية تحدثت عن سماع دوي الانفجارات، وأن حاملتي نفط عملاقتين طلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

 

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