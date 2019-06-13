غوغل تكشف رسمياً تصميم هاتفها الجديد «بيكسل 4»

تواصل – وكالات:

بدون سابق إنذار، كشفت شركة “غوغل” الأميركية أول صورة لهاتفها الجديد “بيكسل 4″، المنتظر طرحه في الأسواق بعد أشهر قليلة.

ونشرت “غوغل” على حسابها في تويتر صورة خلفية لهاتف “بيكسل 4″، وعلقت عليها بالقول “بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته”.

ووفق ما ذكر موقع “إينغادجيت” التقني، فإن “غوغل اتخذت قرار كشف أولى صور الجهاز حتى تضع حدا للتسريبات والإشاعات الكثيرة التي رافقت هذا الهاتف”.

وأوضح أن الملاحظة الأولية التي يمكن رصدها من خلال الصورة المنشورة أن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثي العدسات، بشكل مشابه جدا لتصميم “آيفون XI” القادم.

من جهته، قال موقع “تيك أدفايسر” إن كشف النقاب عن الهاتف سيتم في شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أن “بيكسل 4” سيعتمد على نظام “Android 10 Q” الذي يتميز بالابتكار والخصوصية والأمان والرفاهية.

وكانت الشركة الأميركية طرحت هاتفها السابق “بيكسل 3” يوم 9 أكتوبر 2018، وبدأت عملية بيعه في الأسواق الأميركية يوم 18 أكتوبر.

هذا وتشير التسريبات إلى أن سعر “بيكسل 4” سيعتمد على ما إذا كان الهاتف يدعم الجيل الخامس “5G” أم لا. وذكر “تيك أدفايسر” أن الأسعار يتوقع أن تتراوح بين 900 و1000 جنيه إسترليني (1100 و1260 دولاراً أميركياً).