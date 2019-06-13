الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة من «الكهرباء».. هل ترتفع الأسعار مجددًا؟

مفاجأة صادمة من «الكهرباء».. هل ترتفع الأسعار مجددًا؟

انفجاران كبيران.. أنباء عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عُمان

انفجاران كبيران.. أنباء عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عُمان

ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

الأمير خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

الأمير خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

غوغل تكشف رسمياً تصميم هاتفها الجديد «بيكسل 4»

غوغل تكشف رسمياً تصميم هاتفها الجديد «بيكسل 4»
0

تواصل – وكالات:

بدون سابق إنذار، كشفت شركة “غوغل” الأميركية أول صورة لهاتفها الجديد “بيكسل 4″، المنتظر طرحه في الأسواق بعد أشهر قليلة.

ونشرت “غوغل” على حسابها في تويتر صورة خلفية لهاتف “بيكسل 4″، وعلقت عليها بالقول “بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته”.

ووفق ما ذكر موقع “إينغادجيت” التقني، فإن “غوغل اتخذت قرار كشف أولى صور الجهاز حتى تضع حدا للتسريبات والإشاعات الكثيرة التي رافقت هذا الهاتف”.

وأوضح أن الملاحظة الأولية التي يمكن رصدها من خلال الصورة المنشورة أن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثي العدسات، بشكل مشابه جدا لتصميم “آيفون XI” القادم.

من جهته، قال موقع “تيك أدفايسر” إن كشف النقاب عن الهاتف سيتم في شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أن “بيكسل 4” سيعتمد على نظام “Android 10 Q” الذي يتميز بالابتكار والخصوصية والأمان والرفاهية.

وكانت الشركة الأميركية طرحت هاتفها السابق “بيكسل 3” يوم 9 أكتوبر 2018، وبدأت عملية بيعه في الأسواق الأميركية يوم 18 أكتوبر.

هذا وتشير التسريبات إلى أن سعر “بيكسل 4” سيعتمد على ما إذا كان الهاتف يدعم الجيل الخامس “5G” أم لا. وذكر “تيك أدفايسر” أن الأسعار يتوقع أن تتراوح بين 900 و1000 جنيه إسترليني (1100 و1260 دولاراً أميركياً).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هواوي تطمئن عملاءها: التطبيقات الأكثر استخداماً لا تزال لدينا

هواوي تطمئن عملاءها: التطبيقات الأكثر استخداماً لا تزال لدينا

«جوجل» تطوّر ميزة جديدة تُنبه سائقي السيارات لمخاطر الطريق

«جوجل» تطوّر ميزة جديدة تُنبه سائقي السيارات لمخاطر الطريق

بعد عقوبات «هواوي».. أول رد صيني «عنيف» على أمريكا

بعد عقوبات «هواوي».. أول رد صيني «عنيف» على أمريكا

«جوجل» تحذر «ترامب»: الأزمة مع «هواوي» تعرض أمن أمريكا للخطر

«جوجل» تحذر «ترامب»: الأزمة مع «هواوي» تعرض أمن أمريكا للخطر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>