ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

تواصل – فريق التحرير:

يترقب الخريجون والخريجات إعلان وزارة التعليم لأسماء المرشحين على الوظائف التعليمية، والمقرر إعلانها مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية، بدأت هذا الأسبوع، من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال 1440هـ.

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن 10 آلاف و456 وظيفة ضمن الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وقد أغلق التقديم عليها في 27 رمضان الماضي.

واعتمدت وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة (منصة التوظيف الإلكتروني)، لتيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، كما يتيح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن عمل.

للدخول على موقع جدارة من هنا