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«صحة مكة» تعلق على وفاة مولودة ونزيف أمها في واقعة «دبري نفسك»

«صحة مكة» تعلق على وفاة مولودة ونزيف أمها في واقعة «دبري نفسك»
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تواصل – مكة المكرمة:

علق المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة حمد العتيبي على واقعة وفاة مولودة بمستشفى الولادة في مكة، واتهام والدها للمستشفى بالتقصير المؤدي للوفاة، وكذلك الإهمال الطبي في التعامل مع الأم، وما ذكره من أن ممرضة قالت لها “دبري نفسك”.

وقال العتيبي، إن المولودة المتوفاة كانت تعاني من متلازمة بوتر لعدم وجود السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم، ولديها تشوهات لا تتوافق مع الحياة وتم شرح ذلك لوالدتها بالتفصيل.

وأضاف أنه جرى استقبال الأم حينما حضرت لقسم الطوارئ وخضعت للكشف من قبل الفريق المختص وتم التأكد من وجود ولادة مبكرة وأبلغت المواطنة بعدم توافر أسرّة في الحضانة، حيث كانت حالتها تستدعي دخول الحضانة في حينه.

وأوضح أنهم أرسلوا خطاباً للجهات المعنية بالأمر وأثناء انتظار الرد عليه خرجت المريضة للقاء زوجها ثم عادت وبها نزيف، لتنقل لغرفة العمليات ويجرى لها عملية ولادة قيصرية لإنقاذ حياتها، وتحسنت حالتها بعد العملية وخرجت من المستشفى بعد ثلاثة أيام، فيما توفيت طفلتها المصـابة بمتلازمة بوتر.

فيما قال والد الطفلة المتوفاة إن المستشفى لم تذكر سابقًا عدم توفر حضانات، خاصة وأن زوجته تتابع الحمل منذ البداية في المستشفى ولديهم علم كامل بحالتها، بالإضافة لما تعرضت له الأم من معاملة أثرت عليها صحيًا ونفسيًا.

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