تعرف على خريطة المناطق المتأثرة بالأتربة والطقس شديد الحرارة

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر وعلى مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة . في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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