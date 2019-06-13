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«الزكاة والدخل» تحدد موعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

«الزكاة والدخل» تحدد موعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، التي تبلغ نسبتها 50%؛ وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر يوم 5 شوال الجاري الموافق 8 يونيو 2019.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، بحيث يكون الأول من ديسمبر 2019 هو موعد بدء تطبيق القرار، الذي تم نشر نصه بالجريدة الرسمية.

ونص القرار على أنه يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، المعدلة بالقرار رقم (2 – 3 – 19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.

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