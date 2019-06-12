أول تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية على هجوم مطار أبها الإرهابي

تواصل – واس:

صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ “سانتكوم” ريبيكا ريباريتش اليوم، أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن ضد المملكة العربية السعودية والهجوم على مطار أبها الدولي إنما تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة، ومواصلة لخرق قراريّ مجلس الأمن رقمي 2216 و2231″.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات صحافية لقناة “الحرة” الأمريكية، أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب الاعتداء على مطار “أبها”، وأن مثل هذه الأعمال تتسبب بقتل مدنيين أبرياء لا علاقة لهم في النزاع داخل اليمن.