الأحد المقبل.. بدء قبول المستجدين بجامعة تبوك

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أعلنت جامعة تبوك عن بدء قبول الطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أن بوابة القبول العام سوف تكون متاحة يوم الأحد القادم الموافق 1440/10/13هـ لجميع الكليات، مؤكدة أنها تسعى لتطوير آلية القبول وتسهيل الإجراءات للقبول.

وأشارت الجامعة إلى أن يوم 1440/10/29هـ سيتم إغلاق بوابة القبول، وسيتم في يوم الخميس الموافق 1440/11/8هـ، وسيتم حينها تثبيت الرغبات حتى يوم الأحد 1440/11/18هـ.

وأكدت أن فترة الانسحاب لمن يرغب ستكون من 1440/11/8هـ ولغاية يوم 1440/12/4هـ وستكون بدء الدراسة للفصل الأول في 1441/1/2هـ.