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إزالة عشرات الديدان من بطن طفل بعمر 4 سنوات

إزالة عشرات الديدان من بطن طفل بعمر 4 سنوات
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تواصل – وكالات:

أجرى جراحون في الكاميرون جراحة لاستخراج عشرات الديدان الطفيلية من بطن طفل اشتكى من آلام في المعدة.

ونقل الطفل، 4 أعوام، إلى المستشفى مصاباً بتورم في البطن وقيء، بعد إصابته بإمساك شديد ستة أشهر، وبعد عملية جراحية، صُدم الأطباء بسبب العثور على عداد كبير من الديدان تسد أمعاء الطفل بالكامل.

وعلم المسعفون أن الطفل لم يسبق له الخضوع لاختبار الديدان، ولم تكن أسرته قادرة على نقله إلى المستشفى الذي يبعد نحو 47 ميلاً عن المنزل.

وشخصت إصابة الطفل بداء الصفر؛ وهو مرض تسببه دودة الإسكارس الطفيلية في الأمعاء الدقيقة، والإسكارس أكثر أنواع الديدان الطفيلية شيوعاً في العالم وتصيب نحو 800 مليون شخص، معظمهم أطفال دون العاشرة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 10% من البشر من الديدان المعوية، التي تنتقل عبر الغذاء والماء في المناطق الملوثة، وعادة لا تسبب أي أعراض للمريض.

ونشر الأطباء صوراً للديدان من جسم الطفل بعد إزالتها، وأُعطيت للأسرة عقاقير مضادة للديدان لحمايتها من العدوى، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

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