مصر.. المؤبد لـ32 متهماً في قضية محاولة اغتيال «السيسي»

تواصل – وكالات:

قضت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ32 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، التي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت للمتهمين، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.