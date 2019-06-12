توفر 4 آلاف قطعة أرض.. إضافة 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية على «سكني»

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة على بوابته الإلكترونية.

وأوضح البرنامج، أن هذه المخططات توفر أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، حيث يمكن للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة موقعه الإلكتروني واستكمال الإجراءات تمهيداً لتوقيع العقد النهائي.

وأشار إلى أنه تتوزع المخططات بين عدد من مناطق المملكة بينها مخططان في منطقة الرياض أولها مخطط “الفرشة” في محافظة حوطة بني تميم الذي يوفر نحو (960) قطعة أرض سكنية مجانية، والآخر “مخطط الشرفاء” بوادي الدواسر بعدد أراض يصل إلى (1276) قطعة أرض، فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ ” مخطط عتود ” الذي يوفر (526) قطعة أرض.

إضافة إلى مخطط “إسكان البكيرية” بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط “إسكان أملج” بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط “إسكان عرعر” الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) قطعة أرض وذلك في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأفاد بأن خطوات اختيار المخطط تتضمن زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط من (هنـا) واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.