الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

توفر 4 آلاف قطعة أرض.. إضافة 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية على «سكني»

توفر 4 آلاف قطعة أرض.. إضافة 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية على «سكني»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة على بوابته الإلكترونية.

وأوضح البرنامج، أن هذه المخططات توفر أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، حيث يمكن للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة موقعه الإلكتروني واستكمال الإجراءات تمهيداً لتوقيع العقد النهائي.

وأشار إلى أنه تتوزع المخططات بين عدد من مناطق المملكة بينها مخططان في منطقة الرياض أولها مخطط “الفرشة” في محافظة حوطة بني تميم الذي يوفر نحو (960) قطعة أرض سكنية مجانية، والآخر “مخطط الشرفاء” بوادي الدواسر بعدد أراض يصل إلى (1276) قطعة أرض، فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ ” مخطط عتود ” الذي يوفر (526) قطعة أرض.

إضافة إلى مخطط “إسكان البكيرية” بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط “إسكان أملج” بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط “إسكان عرعر” الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) قطعة أرض وذلك في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأفاد بأن خطوات اختيار المخطط تتضمن زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط من (هنـاواختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سكني» يسلم 1576 أرضاً مجانيةً للمواطنين

«سكني» يسلم 1576 أرضاً مجانيةً للمواطنين

«سكني» يعلن تنفيذ 6 مشاريع جديدة في 4 مناطق

«سكني» يعلن تنفيذ 6 مشاريع جديدة في 4 مناطق

18 مخططًا سكنيًّا جديدًا.. تعرف على كافة تفاصيل التقديم والأسعار والمساحات

18 مخططًا سكنيًّا جديدًا.. تعرف على كافة تفاصيل التقديم والأسعار والمساحات

«سكني» يتيح مشاريع جديدة لمستفيديه توفر 2515 وحدة في 3 مناطق

«سكني» يتيح مشاريع جديدة لمستفيديه توفر 2515 وحدة في 3 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>