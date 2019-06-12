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توقعات طقس الغد.. سحب رعدية وأجواء حارة وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية وأجواء حارة وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، المنطقة الشرقية، الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، يوم غدٍ الخميس بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تشهد منطقة شرق ووسط المملكة طقساً حاراً إلى شديد الحرارة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، ومرتفعات الباحة.

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