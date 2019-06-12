الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

«نوكيا» تُطلق هاتفاً جديداً منخفض التكلفة.. هذه مواصفاته

«نوكيا» تُطلق هاتفاً جديداً منخفض التكلفة.. هذه مواصفاته
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة HMD Global هاتف نوكيا 2.2 الجديد من الفئة منخفضة التكلفة، بشاشة قياس 5.71 بوصة بدقة 1520×720 بكسل، ومعالج رباعي النواة، وذاكرة عشوائية بسعة 2 و3 جيجابايت.

وتضم باقة التجهيزات التقنية في نوكيا 2.2 الجديد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ويعتمد الهاتف الجديد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 9 ومثبت على ذاكرة فلاشية بسعة 16 غيغابايت، ويمكن زيادة سعة الذاكرة حتى 400 غيغابايت بفضل بطاقات الذاكرة الخارجية micro – SD.

وتروج الشركة الفنلندية للهاتف لجديد من خلال بطارية 3000 ملِّي أمبير ساعة، التي تكفي احتياجات المستخدم طوال اليوم بسبب مكونات الهاردوير الموفرة للطاقة، كما يمكن استبدال بطارية الهاتف الجديد.

وأعلنت شركة HMD Global طرح الهاتف الجديد في الأسواق بداية من يوليو المقبل بـ130 يورو.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

9 إجراءات لإنقاذ «الهاتف» في حالة السقوط بالماء

9 إجراءات لإنقاذ «الهاتف» في حالة السقوط بالماء

«آسوس» تطلق هاتفها الجديد «Zenfone 6» بكاميرا مزدوجة دوارة

«آسوس» تطلق هاتفها الجديد «Zenfone 6» بكاميرا مزدوجة دوارة

«سامسونغ» تطرح أول هاتف محمول من الجيل الخامس

«سامسونغ» تطرح أول هاتف محمول من الجيل الخامس

أبل تسمح بإصلاح آيفون المزود ببطارية غيرها في متاجرها

أبل تسمح بإصلاح آيفون المزود ببطارية غيرها في متاجرها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>