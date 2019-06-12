«نوكيا» تُطلق هاتفاً جديداً منخفض التكلفة.. هذه مواصفاته

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة HMD Global هاتف نوكيا 2.2 الجديد من الفئة منخفضة التكلفة، بشاشة قياس 5.71 بوصة بدقة 1520×720 بكسل، ومعالج رباعي النواة، وذاكرة عشوائية بسعة 2 و3 جيجابايت.

وتضم باقة التجهيزات التقنية في نوكيا 2.2 الجديد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ويعتمد الهاتف الجديد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 9 ومثبت على ذاكرة فلاشية بسعة 16 غيغابايت، ويمكن زيادة سعة الذاكرة حتى 400 غيغابايت بفضل بطاقات الذاكرة الخارجية micro – SD.

وتروج الشركة الفنلندية للهاتف لجديد من خلال بطارية 3000 ملِّي أمبير ساعة، التي تكفي احتياجات المستخدم طوال اليوم بسبب مكونات الهاردوير الموفرة للطاقة، كما يمكن استبدال بطارية الهاتف الجديد.

وأعلنت شركة HMD Global طرح الهاتف الجديد في الأسواق بداية من يوليو المقبل بـ130 يورو.