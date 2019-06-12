رسمياً.. إطلاق خدمة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة “أبشر”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية في 3 مناطق جديدة هي: حائل، والحدود الشمالية، ونجران، ليصبح عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن 8 مناطق.

وأشارت منصة أبشر، في بيان لها، إلى أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعاً، حيث بإمكان المستخدم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الموقع فقط، مبينةً طريقة الدخول للخدمة، وهي كالتالي: “خدماتي ثم المرور ثم الاعتراض على المخالفات المرورية”.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت في بداية العام خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات؛ بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات، حيث تم بدء الخدمة في القصيم، وبعدها تباعاً المدينة، وعسير، وجازان.

ويمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر، وفي حال لم يتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل يتم حينها مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة.