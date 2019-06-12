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قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها
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تواصل – الرياض:

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، صوراً للعمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم الأربعاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف حوثي على صالة القدوم بمطار أبها الدولي ما أدى لإصابة عدد من المسافرين بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المالكي أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، حيث تم نقل 8 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

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