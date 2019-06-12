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خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من القيادة الكويتية إثر استهداف مطار أبها
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عددٍ من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.

وأشار سموه إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافةً، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.

وجدد سموه موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

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