هكذا يضبط المرور السري قائدي المركبات المتهورين على الطرق (فيديو)

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وثق مقطع فيديو جانباً من المهام اليومية لرجال المرور السري لضبط قائدي المركبات بتهور على الطرق السريعة.

المقطع نشره الإعلامي سعود الشيباني، وأظهر قيام أحد رجال المرور بتوجيه قائدي الدوريات السرية عبر الجهاز اللاسلكي لاعتراض المركبات المسرعة وإيقافها بعد إبطاء سرعاتها تدريجياً، واقتيادها إلى جانب الطريق لضمان سلامة قائدها وقائدي المركبات الأخرى المستخدمة للطريق.

وظهر خلال المقطع لحظة إيقاف عددٍ من المتهورين كانوا يقودون سياراتهم بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبعضهم كان يناور بالسيارة بين المركبات الأخرى، معرضاً حياته وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر.