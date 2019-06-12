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مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مستشفى عسير، خالد بن عايض عسيري، خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها اليوم الأربعاء.

وقال عسيري، في تصريحات تلفزيونية، إن حالات المصابين ضحية الهجوم الإرهابي الذين وصلوا إلى المستشفى تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن سقوط مقذوف معادٍ “حوثي” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

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