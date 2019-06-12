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الإمارات والأردن تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها

الإمارات والأردن تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها
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تواصل – واس:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران؛ وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت الحكومة الأردنية اليوم – بأشد العبارات – استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، الذي أدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدةً أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، متمنيةً في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين.

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