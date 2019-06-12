الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

فيس بوك تُطلق تطبيقاً يدفع لك مالاً مقابل جمع بياناتك

فيس بوك تُطلق تطبيقاً يدفع لك مالاً مقابل جمع بياناتك
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شبكة فيس بوك تطبيقها الجديد “ستدي Study” المخصص للأغراض البحثية، الذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخلها، والوقت الذي يقضونه فيها، مقابل أجر مالي.

ويأتي الإعلان بعد تقرير اتهم الشركة بالدفع للشباب لقاء حصولها على بياناتهم الخاصة. الآن يأتي التطبيق ليؤدي الغرض ذاته، لكن مع مزيد من الشفافية وتعويض جميع المشاركين والحفاظ على معلومات المستخدمين آمنةً ومنيعةً، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت فيس بوك أنها ستُشغل إعلانات لتشجيع الناس على الاشتراك في التطبيق، الموجود على غوغل بلاي.

وقالت الشركة إن التطبيق مخصص فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، الذين سيحصلون على تعويض مادي لقاء استخدام التطبيق، كما يمكنهم إلغاء المشاركة، وإزالة التطبيق في أي وقت.

وأوضحت فيس بوك أن المعلومات التي يراقبها تطبيق “ستدي” تشمل التطبيقات المثبتة على الهاتف، والمزايا المستخدمة فيها، والوقت الذي يقضيه المستخدم في تلك التطبيقات، وبلد المشارك، ونوع جهازه وشبكته.

وأكدت الشركة أن التطبيق لا يجمع المعرفات الشخصية ID، أو كلمات المرور، أو أي محتوى خاص بالمشارك في البرنامج، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل. وأكدت أنها لا تبيع معلومات المستخدمين لجهات ثالثة، أو تستخدمها لاستهدافهم بالإعلانات.

يُشار إلى أن التطبيق سيُتاح أولاً الأمر في الولايات المتحدة، والهند، على أن يُتاح في دول أخرى لاحقاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هواوي تطمئن عملاءها: التطبيقات الأكثر استخداماً لا تزال لدينا

هواوي تطمئن عملاءها: التطبيقات الأكثر استخداماً لا تزال لدينا

«سناب شات» ينافس أكبر موقع تواصل بميزة جديدة.. تعرف عليها

«سناب شات» ينافس أكبر موقع تواصل بميزة جديدة.. تعرف عليها

«فيس بوك» تختبر إعادة دمج «مسنجر» في تطبيقها الأساسي

«فيس بوك» تختبر إعادة دمج «مسنجر» في تطبيقها الأساسي

تطبيقات فيس بوك تفرض التحقق من بنود الخصوصية

تطبيقات فيس بوك تفرض التحقق من بنود الخصوصية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>