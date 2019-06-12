«الطيران المدني» توضح حركة التعاملات بمطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران بمطار أبها الدولي تسير بشكلها الطبيعي، عقب سقوط مقذوف حوثي بصالة القدوم بالمطار، أسفر عن عدد من الإصابات بين المسافرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن اليوم الأربعاء عن سقوط مقذوف صاروخي على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، تسبب في إصابة 26 مدنياً بينهم 3 نساء “يمنية، وهندية، وسعودية” وطفلان سعوديان، نُقل 8 منهم للمستشفى وتلقى 18 منهم العلاج بالموقع.

فيما أوضح المتحدث أن الجهات الأمنية والعسكرية تعمل على معرفة نوع المقذوف المستخدم، مشيرا إلى اعتراف مليشيا الحوثي عبر وسائل إعلامها بأن الصاروخ الذي استخدم في استهداف مطار أبها الدولي من نوع “كروز”، ما يعني اعترافاً صريحاً منهم بارتكاب الجريمة.