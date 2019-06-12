«الطيران المدني» توضح حركة التعاملات بمطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

بالتنسيق مع الهيئة.. شرطة الخرج تضبط شاباً ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

بالتنسيق مع الهيئة.. شرطة الخرج تضبط شاباً ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

«الطيران المدني» توضح حركة التعاملات بمطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

«الطيران المدني» توضح حركة التعاملات بمطار أبها بعد الهجوم الإرهابي
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران بمطار أبها الدولي تسير بشكلها الطبيعي، عقب سقوط مقذوف حوثي بصالة القدوم بالمطار، أسفر عن عدد من الإصابات بين المسافرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن اليوم الأربعاء عن سقوط مقذوف صاروخي على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، تسبب في إصابة 26 مدنياً بينهم 3 نساء “يمنية، وهندية، وسعودية” وطفلان سعوديان، نُقل 8 منهم للمستشفى وتلقى 18 منهم العلاج بالموقع.

فيما أوضح المتحدث أن الجهات الأمنية والعسكرية تعمل على معرفة نوع المقذوف المستخدم، مشيرا إلى اعتراف مليشيا الحوثي عبر وسائل إعلامها بأن الصاروخ الذي استخدم في استهداف مطار أبها الدولي من نوع “كروز”، ما يعني اعترافاً صريحاً منهم بارتكاب الجريمة.
مواد ذات صلة:
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

المملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية بمصر

المملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية بمصر

المملكة تُدين الهجوم الإرهابي على مدينة طرابلس اللبنانية

المملكة تُدين الهجوم الإرهابي على مدينة طرابلس اللبنانية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>