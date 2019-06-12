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وظائف إدارية شاغرة بـ«الإفتاء».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بـ«الإفتاء».. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق, ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم يتم عن طريق الدخول لموقع الرئاسة، وتسجيل البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع وسيستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 حتى 28 / 10 / 1440 هـ.

واشترطت الرئاسة للتقدم على الوظائف, أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة, وأن لا يكون على رأس عمل في جهة حكومية.

وأفادت أن الأسماء التي سيتم الإعلان عنها على موقع الرئاسة للمراجعة واستكمال الأوراق والتأكد منها لا تعني الترشح أو أحقية المتقدم بالوظيفة, لافتة النظر إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة ترفق عبر الموقع الإلكتروني ولا يمكن قبول أي مستندات عبر البريد الرسمي أو التقديم المباشر, مفيدة أنه لن يتم ترشيح أي متقدم للوظيفة إلا بعد الاطلاع على “أصول” الوثائق والمستندات وغيرها ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها وإضافتها في طلب التقديم الإلكتروني، كذلك مطابقتها بالأنظمة والتعليمات والقواعد المرعية في التوظيف.

وشددت الرئاسة أنه في حال عدم مطابقة البيانات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للرئاسة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسؤولية, كما لا يمكن التقدم لأكثر من وظيفة، وستلغى جميع الطلبات المكررة, مشيرة إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وللتقديم يمكنك الدخول لموقع الرئاسة من خلال  الرابط التالي

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