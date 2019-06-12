الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

بالتنسيق مع الهيئة.. شرطة الخرج تضبط شاباً ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

بالتنسيق مع الهيئة.. شرطة الخرج تضبط شاباً ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن الحصول على الدعم السكني

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن الحصول على الدعم السكني

شركة الصناعات العسكرية تشارك في «معرض باريس الجوي»

شركة الصناعات العسكرية تشارك في «معرض باريس الجوي»
0

تواصل – فريق التحرير:

تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في النسخة الـ 53 من «معرض باريس الجوي» 2019 م، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 23 يونيو 2019 م في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسيفتتحه رسمياً فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتشارك SAMI في المعرض الذي سيحضره أعضاء من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومسؤولين من الإدارة العليا بالشركة، من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي، لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، التي تغطي وحدات أعمالها الأربع، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

 كما ستستكشف الشركة آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة خلال هذا المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 350 ألف زائر و2,500 عارض سيطرحون أحدث حلول وتقنيات قطاع الدفاع.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شركة الصناعات العسكرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

شركة الصناعات العسكرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>