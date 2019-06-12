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«الإحصاء»: إصدار 390 ألف تأشيرة عمل خلال 3 أشهر

«الإحصاء»: إصدار 390 ألف تأشيرة عمل خلال 3 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

وصل عدد تأشيرات العمل الصادرة في الربع الأول من العام الحالي 390.828 تأشيرة، استحوذ الأفراد على 229.457 تأشيرة أي 58.8 %، بينما توزعت البقية على القطاع الخاص بعدد 143.685 تأشيرة، ثم الأجهزة الحكومية 17.686 تأشيرة. بينما وصل عدد العمالة المنزلية حتى شهر مارس الماضي 2.863 مليون عامل وعاملة، 53.8% منهم سائقون.

تأشيرات الذكور

أوضحت إحصائية أخيرة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الذكور كان أعلى نصيبا للتأشيرات بعدد 259.950 تأشيرة، مقابل 130.878 تأشيرة للإناث، في حين بلغ عدد تأشيرات الذكور المصدرة للأفراد 125.178 تأشيرة، مقابل 104.279 تأشيرات للإناث، ووصل عدد تأشيرات الذكور في القطاع الحكومي 10.638، مقابل 7.048 للإناث، بينما بلغ عدد تأشيرات الذكور للقطاع الخاص 124.134 تأشيرة، مقابل 19.551 للإناث، وفقا لـ “الوطن”.

العمالة المنزلية

وأوضحت نتائج السجلات الإدارية أن عدد العمالة المنزلية غير السعودية بلغ 2.863 مليون عامل وعاملة، ويمثل السائقون في المنازل 53.8% من العمالة المنزلية، يليهم الخدم وعمال التنظيف بنسبة 43.9% وتمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته 97.6% من إجمالي العمالة المنزلية.

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