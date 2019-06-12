«الإحصاء» تشكو تجاهل بياناتها وضعف المخصصات المالية

تواصل – فريق التحرير:

شكَت الهيئة العامة للإحصاء من عدم استفادة الجهات العامة العليا من دعم القرار وتحليل البيانات الصادرة منها، إضافة إلى ضعف استجابة بعض الجهات التي تتعامل مع الهيئة، وكذلك عدم تطبيق التصنفات الإحصائية في الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الهيئة في تقرير حديث لها أنها تعاني من الموارد المالية كونها لا تغطي احتياجات الهيئة، رغم ضخامة حجم العمل الموكل إليها، مطالبةً مناقشة وزارة المالية لرفع السقف المالي المحدد للهيئة، إضافة إلى وجود قلة في أعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على العمل الإحصائي الاحترافي المتقن، مقارنةً بالأعمال المنوط إنجازها بالهيئة، موضحةً أن الحل يكمن في استقطاب كفاءات بشرية جديدة مؤهلة ومدربة لتولي مهام العمل، بحسب “الوطن”.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك حاجة إلى تطوير الموارد البشرية لتتناسب مع متطلبات العمل الذي يشهد تطوراً متزايداً باطّراد، وأنه تم عقد دورات تدريب وتطوير للموظفين مع التركيز على الممارسة العملية مع الخبراء في مجال الإحصاء الاقتصادية.

لجان عمل

وضعت الهيئة حلولا للجهات العامة العليا من دعم القرار للاستفادة من تحليل بياناتها، وهي إبراز دور مركز التحليل الإحصائي ودعم القرار، وعقد ورش عمل ولقاءات متخصصة، وفيما يتعلق بضعف استجابة بعض الجهات التي تتعامل معها الهيئة، ذكرت أن الحل يتركز في التصعيد، وتكوين لجان عمل من الجهتين في الموضوعات ذات الصلة.

التصانيف الإحصائية

بخصوص عدم تطبيق التصانيف الإحصائية في الأجهزة الحكومية، أكدت الهيئة أنه يجب تقديم الدعم اللازم لها في مبادراتها حيال تطبيق التصانيف الإحصائية المختلفة في السجلات الإدارية لدى الجهات، والعمل مع لجنة تحسين بيئة العمل «لجنة تيسير» لمتابعة التطبيق.

المعايير الإحصائية

تعاني الهيئة أيضا، وفقا للتقرير، من عدم توحيد استخدام المعايير الإحصائية، مبينةً أن معالجة هذا الإشكال في الاستفادة من المعايير الإحصائية التي تنتجها الهيئة، وتطبيقها في المؤشرات الإحصائية المختلفة التي تنتجها الجهات الحكومية.

كما واجهت أكاديمية الإحصاء إشكال محدودية القدرات الفنية للشركاء الخارجيين، مقارنةً بمعايير الهيئة وتوقعات عملاء الأكاديمية، منوهة إلى أن الحل يكمن في تعزيز القدرات الذاتية للأكاديمية بالخبرات الاستشارية والفنية، لتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين، والعمل مع أكثر من شريك في كل مسار من مسارات الأكاديمية.

أضافت الهيئة، أنه ضمن معاناتها ضعف تفعيل الشراكات مع الجهات التي تتعامل مع البيانات الجيومكانية، وضعف الاستفادة من قدراتها وبياناتها فيما ينمي قاعدة البيانات، مؤكدة أنها تمكنت من إدارة التفعيل بقدرة عالية، والاستفادة من البيانات لدى بعض الجهات بالشكل الذي يخدم الهيئة وأعمالها، خلال تكليف فريق فني متخصص في البيانات الجيومكانية الإحصائية، يعمل على الاستفادة من تلك البيانات.

العنوان الوطني

أشارت الهيئة إلى أن هناك ضخامة أعمال تحديث وتطوير البيانات الجيومكانية للعنوان الوطني، بما يتوافق مع أعمال الهيئة الإحصائية، والقيام بأعمال الربط بين قاعدة بيانات العنوان الوطني وبيانات الهيئة المكانية، لتكوين القاعدة الجيومكانية لتكون أساساً جغرافياً لأعمال التعداد 2020، مؤكدةً أنها قامت بإيجاد خطة واضحة للعمل، ووضع الحالات المتوقع مقابلتها في أعمال التحديث، وأيضاً تمت تهيئة فريق عمل قادر على التعامل مع أعمال التحديث المختلفة.

إنتاج الخرائط

كما أكدت هيئة الإحصاء أنها تعاني ضخامة حجم العمل في إنتاج خرائط لكل مسوح الهيئة على مستوى العينات المسحوبة من إطار المسوح الإحصائية في الوقت المطلوب، مبينةً أنه تمت الاستفادة من روزنامة مسوح الهيئة للعام الماضي، ومطالبة الجهات المختصة في العمليات بتزويد الإدارة بالعينات المطلوب إنتاج خرائط لها في وقت كاف، لبدء تلك المسوح.