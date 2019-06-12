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إغلاق احترازي لبعض مواقع متنزه الملك عبدالعزيز في عسير

إغلاق احترازي لبعض مواقع متنزه الملك عبدالعزيز في عسير
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.

وقالت الإمارة عبر حسابها في “تويتر”: “مع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع فعاليات موسم صيف السودة؛ تعلن أنه سيتم الإغلاق الاحترازي لبعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً تبدأ من الأحد 13 شوال حتى نهاية ذي القعدة المقبل”.

وأضافت: “موسم صيف السودة ستصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ ترفيهية؛ ثقافية؛ وتمّ اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات سودة عسير من مقومات تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد لما تمتاز به من طبيعة ومناخ متميز”.

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