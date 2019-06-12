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جامعة الطائف تبدأ قبول الطلاب المستجدين.. التقديم من هنا

جامعة الطائف تبدأ قبول الطلاب المستجدين.. التقديم من هنا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف عن فتح بوابة القبول اليوم الأربعاء الساعة ١٢ ظهراً لاستقبال طلبات القبول للطلبة المستجدين عبر موقع الجامعة من خلال أيقونة القبول، موضحة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى يوم السبت 26 شوال 1440 الساعة 2 ظهراً.

وشددت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل على ضرورة الاطلاع على شروط القبول وآلياته وكذلك ترتيب التخصصات حسب رغبة الطالب حيث لن يتمكن الطالب من تغيير تخصصه بعد القبول.

وتقع جامعة الطائف شمال الطائف بمنطقة الحوية على طريق المطار، وصدر أمر ملكي رقم/115 في 27 جمادى الأولى 1400 هـ، بإنشاء كلية الـتربية بالطائف تـكون تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، وفي 10 /5/ 1424هـ صدر أمر ملكي رقم (22042) بتحويل فرع جامعة أم القرى بالطائف إلى جامعة مستقلة تحت مسمى “الجامعة بالطائف” ثم صدر الأمر ملكي رقـم (20047) بتــاريخ 19/4/1425هـ بتسمية الجامعة (بجامعة الطائف).

للتقديم اتبع هذا الرابط

للتعرف على الأقسام والتخصصات المتاحة بالجامعة من هنا

ولخطوات التقديم كاملة ومزيد من المعلومات اطلع على هذا الفيديو

موعد فتح بوابة القبول لطلبات (البكالوريوس – دبلوم المجتمع – المنح الداخلية)

فرز طلبات البكالوريوس ودبلوم المجتمع  – إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول

موعد التقديم على المقاعد الشاغرة

التحويل الخارجي

موعد تسجيل الجداول للطلبة المقبولين [المستجدين] وبداية الدراسة

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