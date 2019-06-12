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بالصور.. تفاصيل ضبط «شحنة كبيرة» من الحبوب المخدرة قبل وصولها للمملكة

بالصور.. تفاصيل ضبط «شحنة كبيرة» من الحبوب المخدرة قبل وصولها للمملكة
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تواصل – متابعات:

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها لـ”دولة مجاورة” عبر أحد المنافذ الحدودية البرية، بواسطة مركبتي شحن من خلال إخفائها داخل أحمال من الحجر، حيث تم القبض على أربعة أشخاص تورطوا في القضیة اثنین منھم من جنسیة عربیة، فيما ذكرت مصادر أن هذه الشحنة كانت متوجهة للمملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مدیریة الأمن العام، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، ومن خلال التحقيقات تم تحديد موعد تهريب الكمية.

وأضاف: “لدى وصول مركبتي الشحن للمعبر الحدودي جرى ضبطهما، وبتفتيش المركبتين تم ضبط داخل المركبة الأولى 400 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة محكمة داخل أحمال من الحجر، كما ضبط داخل المركبة الثانية 200 ألف حبة مخدرة أخفيت بنفس الطريقة، وألقي القبض على أربعة أشخاص إثنين منهم من جنسية عربية تورطوا بالقضية، فيما جرى تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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