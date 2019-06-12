ما سبب توقف «ساعة مكة» عن العمل؟ (فيديو)

تواصل – مكة:

توقفت ساعة أبراج البيت بمكة يوم أمس الثلاثاء عن العمل في تمام الساعة السادسة والنصف، وما زالت متوقفة حتى الآن، فيما تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للساعة وهي على هذه الحالة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن سبب التوقف المفاجىء حدوث خلل فني أدى إلى عطلھا وانقطاع الكھرباء عنھا، مشيرة إلى أن فرق الصیانة الخاصة بمتحف برج الساعة تعمل حاليا من أجل إصلاح الخلل، وفقا لـ”الوطن”.

وبينت المصادر أن المتحف الكائن داخل برج الساعة لم یتأثر بالخلل الفني، حیث تم استقبال الزائرین طوال فترة عمل المعرض التي تبدأ من الساعة الثانیة مساء وحتى الحادیة عشر مساء.