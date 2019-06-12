العثور على مسن متوفَّى داخل مركبته بـ«حرازات جدة».. والأمن يحقق

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة التحقيق في قضية مسن؛ وُجد متوفى داخل مركبته بحي الحرازات قبل ثلاث ساعات من الآن.

وعُثر عند الساعة السابعة من مساء أمس على مسن، يبلغ من العمر 92 عامًا، متوفَّى بمركبته بحي الحرازات في جدة.

وكان المسن، قد ذهب إلى تشاليح بريمان لشراء قطعة إلا أنه اختفى؛ فقام ذووه بإبلاغ الجهات المختصة التي تولت البحث عنه بمشاركة بعض الفرق التطوعية، بينها فريق ساعد الذي سيَّر 50 عضوًا، وشرع في عمليات البحث، إلى أن تم العثور على المسن متوفَّى في مركبته من قِبل ذويه.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.