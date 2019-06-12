استشاري يوجه نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن خلال الإجازة الصيفية

تواصل – وكالات:

أكد استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والأورام، الدكتور علي الدعمي، أن دمج وجبتَي الإفطار والغداء في وجبة واحدة يساعد في تجنب الزيادة في الوزن خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف بشأن كيفية المحافظة على الوزن، وتجنُّب الزيادة خلال الإجازة: “تم إجراء أبحاث في الإجازات على الأشخاص الذين لا تزيد أوزانهم. خفِّفوا وجبة الإفطار، وأدمجوها مع وجبة الغداء؛ لتكون وجبة واحدة بدلاً من وجبتين”.

وقال في حديث لـ”صباح العربية” أمس: “أثبتت دراسات وبحوث علمية في جامعات عدة اختلاف كتلة الوزن من بداية الإجازة الصيفية إلى نهايتها بأخذ الأوزان المشاركين في الدراسات قبل الإجازة وبعدها، ووجدوا أن معدل الزيادة في الوزن يصل من 3-5 كلجم لمن لا يهتمون بالطرق الغذائية. وأشارت إلى أن الأطفال أكثر عرضة لمثل تلك الزيادة في الوزن، وقد يتعرضون لتغيرات تستمر طيلة حياتهم؛ وذلك بسبب الجلوس طويلاً في المنزل مع حرارة الأجواء”.

ونصح المسافرين وغيرهم بأن يكون الإفطار صباحًا، ويتكون من الفواكه المجففة والمكسرات والخضراوات، مع ضرورة الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات. مشيرًا إلى أن الأبحاث أثبتت أن من يخففون الإفطار الصباحي هم أقل زيادة في الوزن.

واستطرد الدعمي قائلا: “يجب الاهتمام بالمجهود الرياضي نصف ساعة يوميًّا من خلال المشي؛ إذ قد تسهم في حرق السعرات الحرارية المكتسبة من أكل الحلويات. وأوصى بإبعاد الأطفال عن الجلوس كثيرًا أمام التلفزيون والألعاب الإلكترونية، والتركيز على الرحلات الترفيهية التي تتطلب المشي الكثير.

كما اقترح على المسافرين تناول خمس وجبات خفيفة بدلاً من وجبتين أو ثلاث كبيرة، وتجنُّب تناول العشاء قبل النوم مباشرة، وإنما بثلاث ساعات، وذلك في حدود السادسة أو السابعة مساء، وسيخفف ذلك بدوره من متاعب الارتجاع الحمضي للمعدة وسوء الهضم.