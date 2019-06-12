توقعات «الأرصاد»: أجواء حارة وغبار بعدة مناطق اليوم

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

فيما توقعت “الأرصاد” تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

ولفتت الأرصاد إلى أن أعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها غداً (48) في الأحساء، وأدنى درجة حرارة (19) في أبها وتبوك.