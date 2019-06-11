وظائف إدارية شاغرة في stc.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “stc” عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية بمجال الموارد البشرية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (رئيس فريق خدمات توظيف المقاولين، ورئيس فريق الوحدات الفنية لاستقطاب المواهب، ومُدير قسم خدمات الرعاية الصحية)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – رئيس فريق خدمات توظيف المقاولين (Contractors Recruitment Services Team Leader):

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذي صلة.

– شهادات مهنية في الموارد البشرية من هيئات معترف بها دولياً مثل CIPD وSHRM.

2 –رئيس فريق الوحدات الفنية لاستقطاب المواهب(Technical Units Talent Sourcing Team Leader):

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذي صلة.

– شهادات مهنية في الموارد البشرية من هيئات معترف بها دولياً مثل CIPD وSHRM.

3 –مُدير قسم خدمات الرعاية الصحية(Healthcare Services Section Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).