هواوي تطمئن عملاءها: التطبيقات الأكثر استخداماً لا تزال لدينا

تواصل – وكالات:

أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر والأكثر استخداماً لا تزال تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

وقالت هواوي، الثلاثاء، إنها لا تزال توفر كل تطبيقات فيسبوك، بما فيها فيسبوك ذاته وفيسبوك مسنجر وواتساب وإنستغرام على هواتفها الذكية.

ويأتي هذا التأكيد من جانب هواوي بعد أيام قليلة على إعلان شركة فيسبوك عن التوقف عن السماح لهواوي باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

يُشار إلى أن معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقاً في العادة بتطبيقات مختلفة مثل فيسبوك وتويتر وبوكينغ دوت كوم، ومن المفترض، حتى الآن، أن قرار فيسبوك يسري على الهواتف الجديدة والمستقبلية، وليس التي صدرت قديماً وحتى قبل أيام قليلة.

وقالت فيسبوك في بيان لها، عندما أعلنت عن وقف تزويد هواوي بتطبيقاتها، إنها قامت بهذه الخطوة استجابة لقرارات وزارة التجارة الأمريكية، ولقرار الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هواوي.

ووفقاً لموقع “أندرويد أوثوريتي” فإن خطوة هواوي بالتأكيد على أن التطبيقات مازالت متوافرة على هواتفها هو بعث رسالة إلى عملائها وزبائنها ومستخدمي هواتفها مفادها أن قرار فيسبوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات وتنصيبها على أجهزتهم واستخدامها من دون أي مشكلة.

يُذكر أن الشركة الصينية تعمل حالياً على تطوير نظام تشغيل خاص بها اعتماداً على النسخة مفتوحة المصدر من أندرويد.

كما بدأت تطلب من المطورين نشر تطبيقاتهم على موقع “هواوي آب غالاري”.