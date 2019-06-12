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«الحصيني» يتوقع استمرار الكتلة الحارة.. والأحساء والرياض الأعلى في درجة الحرارة

«الحصيني» يتوقع استمرار الكتلة الحارة.. والأحساء والرياض الأعلى في درجة الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار الكتلة الحارة جداً نحو أسبوع مقبل، ليخفّ الحرّ قليلاً، ثم تليها موجة حرّ أخرى.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى سجلت اليوم في الأحساء “٤٦”، بينما سُجلت في الرياض “٤٥” درجة مئوية، وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعلياً الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه من خلال الأرشيف المناخي يكون عدد الكتل الحارة جداً في فصل الصيف ما بين ست إلى تسع كتل”، مضيفاً أن محصول التمور ربما ينضج السنة الحالية في وقتٍ مبكر، خاصةً أنه متوقع استمرار الكتلة الحارّة جداً.

وتابع الحصيني قائلاً: “إنها أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف؛ فهناك طباخ العنب، ثم طباخ اللون، ثم طباخ التمر”.

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