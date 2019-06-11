الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فيديو مروع.. احتراق سيارة وانشطارها نصفين ووفاة قائدها في الأحساء

فيديو مروع.. احتراق سيارة وانشطارها نصفين ووفاة قائدها في الأحساء

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

تعاني من رائحة الفم الكريهة؟.. قائمة أطعمة تخلصك منها

تعاني من رائحة الفم الكريهة؟.. قائمة أطعمة تخلصك منها
0

تواصل – وكالات:

تسبب رائحة الفم الكريهة الإحراج لكثير من الناس، ويعد سوء نظافة الفم من أهم أسبابها الشائعة، حيث يسمح ذلك بتراكم البكتيريا التي تقوم بدورها بإفراز السموم وتحليل بقايا الطعام العالقة بالفم وتحويلها إلى غازات ذات رائحة كريهة.

هذا فضلاً عن قصور الغدة الدرقية، والسكري، وأمراض اللثة، وتسوس الأسنان، وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، والتهاب الجيوب الأنفية التي تسبب جميعها رائحة الفم غير المرغوب فيها.

ورغم أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من هذه الرائحة الكريهة، إلا أن الاهتمام بتناول بعض الأطعمة يعد الوسيلة الأسهل والأكثر فاعلية على الإطلاق، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.

وتتلخص هذه الأطعمة في الآتي:

1 – أوراق النعناع

يعد مضغ أوراق النعناع بديلاً صحياً لمضغ العلكة؛ لأن النعناع يضفي الانتعاش لفمك ويخلصك من رائحته الكريهة إن وجدت.

2 – الزنجبيل

بصرف النظر عن استخدامه لعلاج اضطرابات المعدة، يساعد مضغ الزنجبيل في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

3 – التفاح

يعد التفاح من الأطعمة التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة، وذلك بفضل احتوائه على مادة البوليفينول الذي يمكن أن تنظف أسنانك وفمك بشكل طبيعي؛ مما يؤدي إلى قتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

4 – السبانخ

نظراً لأن الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالبوليفينول؛ فإن السبانخ يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة حيث تساعد في تكسير مركبات الكبريت المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما أنها تساعد في المحافظة على توازن درجة الحموضة في الجسم لمنع الجفاف.

5 – القرفة

تعد القرفة من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة حيث تساعد في تكسير المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم، كما أنها تمنح الفم رائحة زكية.

6 – البرتقال

يمكن أن يساعد البرتقال أو أي فاكهة غنية بفيتامين C في تقليل رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي، حيث يمكن لفيتامين C أن يدمر البكتيريا المسببة لهذه الرائحة مع الحفاظ على رطوبة الفم، كما يساعد فيتامين C أيضاً على زيادة إنتاج اللعاب؛ مما يساهم في التخلص من الرائحة غير المرغوب فيها.

7 – الشاي الأخضر

من المعروف أن الشاي الأخضر يحارب البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، حيث ينظف الفم ويضفي عليه إحساس الانتعاش.

8 – الفليفلة

يساعد تناول الفليفلة النيئة في التخلص من رائحة الفم الكريهة على الفور، وذلك بفضل محتواها العالي من فيتامين C.

9 – البروكلي

يحتوي البروكلي على كمية كبيرة من فيتامين C وبالتالي يساعد في محاربة البكتيريا الموجودة في فمك، ويمنحه رائحة طيبة.

10 – بذور الشمر

بفضل خصائصها المطهرة، تساعد بذور الشمر في التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

11 – البقدونس

المحتوى العالي من الكلوروفيل يجعل من الأعشاب كالبقدونس مطهراً فعالاً للفم، يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

12 – الماء

يعد شرب الماء من أسهل الطرق وأكثرها فعالية في التخلص من رائحة الفم الكريهة؛ وذلك لأن الجفاف من الأسباب الأكثر شيوعاً لرائحة الفم الكريهة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فوائد مذهلة للزنجبيل.. تعرف عليها

فوائد مذهلة للزنجبيل.. تعرف عليها

«السبانخ» أهم الخضراوات الورقية.. تعرَّف على ما تحتويه

«السبانخ» أهم الخضراوات الورقية.. تعرَّف على ما تحتويه

مواطنة تحذر: البلاستيك يتفاعل مع الزنجبيل المبشور عند تخزينه

مواطنة تحذر: البلاستيك يتفاعل مع الزنجبيل المبشور عند تخزينه

الفوائد الـ«7» للزنجبيل.. تعرّف عليها

الفوائد الـ«7» للزنجبيل.. تعرّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>