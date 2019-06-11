القوات الخاصة للأمن تعلن بدء القبول والتسجيل على رتبة «جندي»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي)؛ للتعيين عليها في (منطقة تبوك).
الرتبة العسكرية:
– جندي.
مكان العمل:
– منطقة تبوك.
المؤهل المطلوب:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
2 – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3 – أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.
4 – أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
5 – أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
6 – ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
7 – أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
8 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
9 – بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
موعد التقديم:
– بدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/08هـ الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/10/12هـ الساعة 10:00 صباحاً.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).