القوات الخاصة للأمن تعلن بدء القبول والتسجيل على رتبة «جندي»

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أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي)؛ للتعيين عليها في (منطقة تبوك).

الرتبة العسكرية:

– جندي.

مكان العمل:

– منطقة تبوك.

المؤهل المطلوب:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2 – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3 – أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

4 – أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

5 – أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

6 – ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7 – أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

8 – أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

9 – بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم:

– بدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/08هـ الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/10/12هـ الساعة 10:00 صباحاً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).