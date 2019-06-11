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«الأرصاد» توضح حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 55 مئوية في المجمعة

«الأرصاد» توضح حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 55 مئوية في المجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دولياً والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد هو قياس درجة حرارة الهواء في الظل، بالإضافة إلى معايير الارتفاع ومنطقة الرصد.

وأضاف في تغريدة نشرتها الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، “ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة، ولهذا نلاحظ قراءات متباينة يتم نشرها دائماً في فصل الصيف”.

جاء ذلك في تفاعل من الأرصاد، على قيام مواطن برصد ارتفاع درجات الحرارة أمس الأول الأحد، في محافظة المجمعة بالرياض حيث بلغت درجة الحرارة 55 درجة مئوية على أحد الطرق الرئيسية، بحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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