تفاصيل العثور على مفقودَيْ «عطيف الباحة» بمنطقة وعرة

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تمكنت فرق الدفاع المدني؛ بفضل الله، من العثور على مفقودَين والوصول لهما في منطقة وعرة بمنتصف عقبة العطيف بالباحة، أحدهما مواطن في نهاية عقده السادس، وآخر في منتصف الخامس، حيث فُقدا في العقبة الجبلية المخصصة للمشي بالأقدام.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: “تبلغنا في تمام الساعة 8 مساء أمس، عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام، وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كم، وتمرّ بمنحدرات جبلية وعرة”.

وأضاف أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فرداً من أعلى العقبة، وكذلك من أسفل العقبة، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحاً من هذا اليوم ليتم بحمد الله وصول رجال الإنقاذ لهما في تمام الساعة 8:30 صباحاً”.

ولفت إلى أن الفرق تمكنت من العثور، على الشخصين “سعوديين: 59 سنة، و46 سنة” على بعد 15 كم من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق، وقد شكلت التضاريس تحدياً صعباً أمام رجال الدفاع المدني، وخصوصاً أن الطريق قديم جداً ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريقاً متقطّعاً محفوفاً بالمنحدرات الشاهقة.

وتابع الغامدي “بفضل الله تمت مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة، وعلى بعد أكثر من 15 كم من موقع تمركز الفرق، والوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهراً؛ حيث تم الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة”.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني في الباحة بالجميع عدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والمخاطرة؛ حفاظاً على سلامة الأرواح، متمنين للجميع السلامة الدائمة.