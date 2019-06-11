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توجيه عاجل من أمير «القصيم» بشأن «مسيرات الزواجات»

توجيه عاجل من أمير «القصيم» بشأن «مسيرات الزواجات»
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تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شرطة المنطقة بمنع مسيرات الزواجات، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية على السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين خطياً بمقتضى ذلك.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: إن ما لوحظ في مناسبات الزواجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح؛ مما كان سبباً للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح، وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وأكد أمير القصيم أن تفاقم مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، توجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية، سواء على المركبات أو على سائقيها، مشدداً سموه باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

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