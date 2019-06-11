«الزعاق» يوضح مدى دقة درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرق

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قال الدكتور خالد الزعاق؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالباً.

وأوضح الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق.. غالباً تكون قراءتها غير دقيقة”.

وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إلى أن السبب في ذلك أنها لا تُراعى فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

يُذكر أن الكثير من مناطق المملكة والخليج العربي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، مع حلول الصيف، حيث يلجأ البعض إلى الاعتماد على معايير السيارات، ولوحات الطرق للتعرف على درجات الحرارة.