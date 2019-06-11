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«سكني» يسلم 1576 أرضاً مجانيةً للمواطنين

«سكني» يسلم 1576 أرضاً مجانيةً للمواطنين
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تواصل – واس:

واصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج، ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مايو الماضي تسليم 1576 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تمهيداً لبدء بنائها.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن التسليم شمل 99 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافةً إلى 567 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة، و237 مواطناً تسلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 71 قطعة أرض، و263 قطعة أرض في عسير، و22 قطعة أرض في منطقة القصيم.

كذلك سلم البرنامج 14 قطعة أرض سكنية في منطقة الباحة، و20 قطعة أرض في المنطقة الشرقية، كما تسلم مواطن في منطقة تبوك قطعة أرض مجانية، و6 مواطنين في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 181 قطعة أرض، مقابل 51 قطعة أرض في جازان، و44 قطعة أرض في منطقة حائل.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة.

مبيناً أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيصه لـ 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 قطعة أرض مجانية) تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات؛ وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأشار “السويلم” إلى أن خيار الحصول على أرض مجانية يعدّ أحد الخيارات التي يقدمها برنامج “سكني” لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبّي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني.

لافتاً النظر إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية “المنح” وفق رغباتهم واحتياجاتهم؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و50 ألف قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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