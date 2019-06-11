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«واتساب» تحظر خاصية حفظ صور الأصدقاء

«واتساب» تحظر خاصية حفظ صور الأصدقاء
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “واتساب” إضافة تعديل جديد على التطبيق، من خلال منع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم من دون علمهم، كما هو مسموح الآن.

ووفقا لموقع “وابيتا إنفو”، أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.

وسيكون باستطاعة كل من يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.

ولم تعلن واتساب عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.

وطوال الفترة السابقة، سمح واتساب للمستخدمين حفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.

وبدأ واتساب بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضا.ً

هذه الخطوة من قبل “واتساب” تأتي بعد أسابيع من حادثة التسلل الإلكتروني التي استهدفت التطبيق.

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