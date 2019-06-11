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قطار الحرمين يُطلق خدمة جديدة تلبية لرغبات الركاب

قطار الحرمين يُطلق خدمة جديدة تلبية لرغبات الركاب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مشروع قطار الحرمين إطلاق خدمة “القطار المزدوج” بسير قطارين في وقت واحد، بدءاً من يوم غدٍ (الأربعاء)، لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

واحتفل قطار الحرمين السريع مؤخراً ببلوغه حاجز 1000 رحلة، نقل خلالها أكثر من 400 ألف راكب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

يذكر أن مواعيد رحلات قطار الحرمين لشهر يونيو الحالي هي أيام: (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد)، خلال الأوقات (8 صباحاً، 12 ظهراً، 3:15 مساءً، 6:15 مساءً، 8 مساءً).

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