الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

توجيه بتمديد التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

توجيه بتمديد التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات
0

تواصل –  فريق التحرير:

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، إلى تاريخ 20 شوال 1440هـ، وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية.

وثمن الوزير الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم؛ حيث تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 5904 برامج.

وأوضح ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة.

وأشار إلى أن هذا الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدّمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«آل الشيخ» يوجه رسالة إلى مديري التعليم المكلفين والمنقولين

«آل الشيخ» يوجه رسالة إلى مديري التعليم المكلفين والمنقولين

وزير «التعليم» يعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف حتى هذا الموعد

وزير «التعليم» يعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف حتى هذا الموعد

وزير التعليم يسلم شهادة «الماجستير» لوالدَيْ طالبة توفيت قبل مناقشتها

وزير التعليم يسلم شهادة «الماجستير» لوالدَيْ طالبة توفيت قبل مناقشتها

مع بدء الإجازة.. رسالة من وزير التعليم للمعلمين والإداريين

مع بدء الإجازة.. رسالة من وزير التعليم للمعلمين والإداريين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>