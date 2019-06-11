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طابعة جديدة من «كوداك» يمكنها دمج مقاطع الفيديو بالصور الرقمية

طابعة جديدة من «كوداك» يمكنها دمج مقاطع الفيديو بالصور الرقمية
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة كوداك طابعة صغيرة للاستعمال أثناء التنقل، يمكنها دمج مقاطع الفيديو في الصور الرقمية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الطابعة Smile Instant Digital Printer الجديدة تزن كيلوغراماً واحداً بما في ذلك عناصر التغليف، وتوصل الطابعة بهواتف آي فون وأندرويد عبر تقنية البلوتوث.

وعن طريق تطبيق Smile، المتوفر لأجهزة أندرويد و”آي أو إس”، يمكن تحرير الصور الملتقطة،  ودمج مقاطع فيديو مناسبة من المكتبة الخاصة بالمستخدم بشكل غير مرئي في الصورة أولاً، وبعد طباعة الصورة الرقمية، تُضمن معلومات الفيديو في الصورة.

ولمشاهدة الفيديو، يحتاج المشاهد هاتفاً ذكياً مزوداً بتطبيق Smile، يمسح ضوئياً الصورة، فيظهر الفيديو على الهاتف الذكي.

وأعلنت كوداك توفر الطابعة الجديدة بألوان مختلفة، وبـ 100 دولار أمريكي، ولطباعة الصور يحتاج المستخدم ورق طباعة الصور كوداك Zink Photo Paper، الصديق للبيئة، والذي لا يحتاج إلى حبرٍ، ويعمل بطباعة طبيعية تعرف باسم تقنية Zero-Ink تدوم لفترة طويلة، ولا تتأثر بالضوء أو الحرارة أو الرطوبة.

 

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