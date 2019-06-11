الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

تنبيهات تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق.. و«موجة الحر» تتواصل بالشرقية

تنبيهات تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق.. و«موجة الحر» تتواصل بالشرقية
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات حذرت فيها من تقلبات جوية على بعض المناطق، بينها تنبيه متقدم يحذر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

كما توقعت الهيئة أن تكون تلك التقلبات والأحوال الجوية مصحوبة بتساقط للبرد، وجريان للسيول، ونشاط للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على كل من: أبها، والمجاردة، والنماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وذلك بداية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً.

وفي منطقة المدينة المنورة حذر تنبيه الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي لإثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على كل من: العيص، والمدينة المنورة، وبدر، ووادي الفرع، وينبع، تبدأ من الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت الهيئة في تنبيه آخر تحذيرها من موجة حر تضرب المنطقة الشرقية اليوم على كل من الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، وذلك خلال الفترة من 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

فيما أطلقت هيئة الأرصاد تنبيهاً حذرت فيه من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقة الرياض، ما يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل كلاً من: الخرج، والدرعية، والدوادمي، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة في هذه المناطق غداً

توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة في هذه المناطق غداً

تحذيرات من «موجة حر» تضرب المنطقة الشرقية.. وتقلبات جوية على عدة مناطق

تحذيرات من «موجة حر» تضرب المنطقة الشرقية.. وتقلبات جوية على عدة مناطق

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي 6 مناطق.. حالة مطرية تستمر لعدة ساعات

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي 6 مناطق.. حالة مطرية تستمر لعدة ساعات

«التحالف» يطلق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار في اليمن

«التحالف» يطلق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار في اليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>