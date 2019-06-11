تنبيهات تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق.. و«موجة الحر» تتواصل بالشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات حذرت فيها من تقلبات جوية على بعض المناطق، بينها تنبيه متقدم يحذر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

كما توقعت الهيئة أن تكون تلك التقلبات والأحوال الجوية مصحوبة بتساقط للبرد، وجريان للسيول، ونشاط للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على كل من: أبها، والمجاردة، والنماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وذلك بداية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً.

وفي منطقة المدينة المنورة حذر تنبيه الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي لإثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على كل من: العيص، والمدينة المنورة، وبدر، ووادي الفرع، وينبع، تبدأ من الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت الهيئة في تنبيه آخر تحذيرها من موجة حر تضرب المنطقة الشرقية اليوم على كل من الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، وذلك خلال الفترة من 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

فيما أطلقت هيئة الأرصاد تنبيهاً حذرت فيه من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقة الرياض، ما يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل كلاً من: الخرج، والدرعية، والدوادمي، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً.