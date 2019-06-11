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مفاجأة مخيبة للآمال لمنتظري هاتف «آيفون» الجديد

مفاجأة مخيبة للآمال لمنتظري هاتف «آيفون» الجديد
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تواصل – وكالات:

أثارت شائعات تقنية بشأن هواتف “آيفون” المرتقبة في سبتمبر المقبل، حالة من الإحباط وخيبة الأمل وسط عشاق أجهزة “أبل”، بسبب ما اعتُبر تصميما غير أنيق.

وبحسب موقع “فوربس”، فإن خبراء رقميين صمموا عددا من الصور التقريبية، لهاتف “آيفون” المنتظر، استناداً إلى شائعات نشرها عدد من مؤثري عالم التقنية.

وتكشف الصور التقريبية، التي لم تؤكدها شركة أبل، الشكل الخارجي لكل من هاتفي “آيفون 11” و”آيفون 11 ماكس”، ويقول معجبو الجهاز إن التصميم صادم جداً.

ويعزو المنتقدون، العيوب إلى وجود مربع بارز يضم عدسات الكاميرا، في الجهة الخلفية من الجهاز، ويرى كثيرون أنها وضعت بشكل غير أنيق، لاسيما أنها ستأتي في جانب واحد دون الآخر.

ومن المفارقات، أن هذا المربع المزعج في الجهة الخلفية من هاتف “آيفون”، سيضمن للمستخدمين مزايا متقدمة في التقاط الصور، وبالتالي، فهو ذو نفع كبير ولم يجر وضعه بشكل عبثي فقط.

وقال معلقون إنه لو كان مؤسس الشركة، ستيف جوبس، على قيد الحياة، ورأي التصميم الذي جرى تسريبه، لبادر إلى طرد كافة الموظفين من الشركة بسبب العمل غير الاحترافي.

وفي المقابل، يرجح خبراء أن يعزز هاتف آيفون الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية في الوقت الحالي، أما واجهة الهاتف فلن تتغير، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.

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