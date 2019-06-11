فيديو صادم.. «فئران» تتجول على الأطعمة في أحد مطاعم المدينة

تواصل – المدينة المنورة:

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انتشار الفئران في مطعم للأكلات الشعبية في حي العنابس بالمدينة المنورة، مطالبين الجهات الرقابية برصد الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية.

ويُظهر المقطع عدداً من الفئران تتنقل بين أواني الوجبات التي يجري تحضيرها بالمطعم تمهيداً لتقديمها للزبائن، بينما أبواب المطعم مغلقة ولا توجد به عمالة.

وطالب متداولو المقطع، أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات ذات الصلة، بمباشرة المطعم والتحقق من التزامه بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق القائمين عليه بعد ما تم رصده في الفيديو، فيما ذكر آخرون أن الواقعة حدثت قبل عيد الفطر وأن البلدية قامت بإغلاق المطعم بالفعل.