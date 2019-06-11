الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

فيديو صادم.. «فئران» تتجول على الأطعمة في أحد مطاعم المدينة

فيديو صادم.. «فئران» تتجول على الأطعمة في أحد مطاعم المدينة
0

تواصل – المدينة المنورة:

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انتشار الفئران في مطعم للأكلات الشعبية في حي العنابس بالمدينة المنورة، مطالبين الجهات الرقابية برصد الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية.

ويُظهر المقطع عدداً من الفئران تتنقل بين أواني الوجبات التي يجري تحضيرها بالمطعم تمهيداً لتقديمها للزبائن، بينما أبواب المطعم مغلقة ولا توجد به عمالة.

وطالب متداولو المقطع، أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات ذات الصلة، بمباشرة المطعم والتحقق من التزامه بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق القائمين عليه بعد ما تم رصده في الفيديو، فيما ذكر آخرون أن الواقعة حدثت قبل عيد الفطر وأن البلدية قامت بإغلاق المطعم بالفعل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تبوك.. وجبات أحد المطاعم تُسمّم 43 شخصاً بـ«ضباء»

تبوك.. وجبات أحد المطاعم تُسمّم 43 شخصاً بـ«ضباء»

فوضى داخل أحد المطاعم في «بريدة».. والأمن يتدخل (فيديو)

فوضى داخل أحد المطاعم في «بريدة».. والأمن يتدخل (فيديو)

إنقاذ عائلة من حريق اندلع في شقتهم بالمدينة

إنقاذ عائلة من حريق اندلع في شقتهم بالمدينة

طلقة نارية اخترقت صدره.. وفاة عشريني أصاب نفسه في «مهد الذهب»

طلقة نارية اخترقت صدره.. وفاة عشريني أصاب نفسه في «مهد الذهب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>